Arbeitslosigkeit in Niedersachsen leicht gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen ist im Februar leicht auf 254.469 gestiegen. Damit sind 1068 Menschen mehr ohne Arbeit als im Januar (plus 0,4 Prozent), wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr ist mit 25.225 Arbeitslosen mehr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (plus 11,0 Prozent). Laut Regionaldirektion liegt das vor allem an der Erfassung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Arbeitslosenquote liegt wie bereits im Januar bei 5,8 Prozent (Februar 2022: 5,2 Prozent). Stichtag für die neue Erhebung war der 13. Februar.