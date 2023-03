Justiz Brief an Ministerin im Streit um Volksverhetzungs-Vorwürfe

In dem Streit um die Bewertung antisemitischer Äußerungen eines Rechtsextremen als Volksverhetzung hat sich der Landesverband der Jüdischen Gemeinden an Justizministerin Kathrin Wahlmann gewandt. „Ich habe den Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig mit diesem Vorgang überfordert ist, und darf Sie bitten, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen“, schrieb Präsident Michael Fürst an die SPD-Politikerin, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete.