Teilbereich der Universität Bremen zieht in die Innenstadt

Der Fachbereich Rechtswissenschaften der Universität Bremen mit 1500 Studierenden zieht spätestens Anfang 2025 vom Technologiepark in das Gebäude der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) in der Innenstadt. Der Bremer Senat beschloss am Dienstag, die Immobilie am Domshof ab 2024 anzumieten. Die Nord/LB baut bis Ende des Jahres alle Stellen in der Hansestadt ab. Es seien gute Mietkonditionen ausgehandelt worden, sagte Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD). Für die insgesamt rund 18.000 Quadratmeter müssten 232.500 Euro pro Monat bezahlt werden.