Land plant mehr Unterstützung für Kommunen und Krankenhäuser

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Landesregierung hat einen Entwurf für einen zweiten Nachtragshaushalt von 776 Millionen Euro für das laufende Jahr beschlossen. Mit 362 Millionen Euro soll fast die Hälfte des Geldes an die Kommunen gehen, „zu großen Teilen zur Bewältigung des Fluchtgeschehens“, wie das Finanzministerium am Dienstag mitteilte. Weitere 110 Millionen Euro sollen die Landesaufnahmebehörde stärken, deren Kapazität zur Aufnahme von Flüchtlingen erweitert wird.

Auch der Bildungsbereich soll profitieren, unter anderem mit 12 Millionen Euro für die Fortführung der Förderung sogenannter Sprachkitas, deren Bundesförderung Ende Juni ausläuft. Für die Konzeption einer jeweils landeseigenen Wohnungsgesellschaft und einer Liegenschaftsgesellschaft sind 1,25 Millionen Euro vorgesehen.

Über die 776 Millionen Euro hinaus sind Verpflichtungsermächtigungen geplant für Ausgaben in den Folgejahren. Dazu zählen 38 Millionen Euro für die Sprachkitas in den Jahren 2024 und 2025 sowie 210 Millionen Euro für Investitionen in große Krankenhausprojekte in den Jahren 2024 bis 2026.

Finanzminister Gerald Heere (Grüne) sagte, der Nachtrag sei vor allem in Richtung der Kommunen ein deutliches Zeichen der Unterstützung. „Gleichzeitig schaffen wir trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Basis für dringend notwendige Investitionen in Bildung, Gesundheitswesen, Wohnungsbau und Klimaschutz“, sagte Heere.

Finanziert werden soll der zweite Nachtragshaushalt unter anderem aus zusätzlichen Steuereinnahmen und Bundesmitteln. Ende März soll der Entwurf in den Landtag eingebracht werden, verabschiedet werden könnte er nach Regierungsangaben im Mai.

