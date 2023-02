66-Jähriger wegen Entführung von Neffen vor Gericht

Wegen Geiselnahme müssen sich seit Dienstag zwei Männer vor dem Landgericht Verden verantworten. Einer der beiden Deutschen soll zusammen mit zwei weiteren Männern im Dezember 2018 das Opfer vor dessen Wohnhaus in Oyten (Landkreis Verden) abgefangen, geschlagen und mit einem Beutel über dem Kopf in ein Auto gedrängt haben, wie ein Gerichtssprecher sagte. Sie brachten den Entführten laut Anklage in ein angemietetes Ferienhaus in Blender, wo der andere Angeklagte wartete: der Onkel des Opfers.