Kriminalität Zwei Menschen nach Schüssen in Bramsche schwer verletzt

Zwei Menschen sind ersten Angaben der Polizei zufolge in der Nähe einer Grundschule in Bramsche (Landkreis Osnabrück) durch Schüsse schwer verletzt worden. Der Schütze, ein Mann, ist von der Polizei festgenommen worden, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Es bestehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Die Schule selbst sei nicht betroffen gewesen. Es habe auch keine Geiselnahme gegeben, sagte eine Sprecherin der Polizei Osnabrück.