Schiedsrichter bei Fußballturnier angegangen: Ermittlungen

Ein Vater hat einen Fußball-Schiedsrichter bei einem Hallenturnier in Hildesheim beleidigt, bedroht und umgestoßen. Nach einem Platzverweis gegen ein Kind habe zunächst der Trainer den Unparteiischen beschimpft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Vorfall am vergangenen Samstag ging ihn danach auch der Vater des Spielers an. Der Schiedsrichter floh den Angaben zufolge heimlich aus der Halle. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.