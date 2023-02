Sonniger Monatswechsel in Niedersachsen erwartet

Graugänse fliegen bei Sonnenaufgang über die Koldinger Seen in der Region Hannover.

Der Februar wird in Niedersachsen heiter und trocken zu Ende gehen. Nach dem Nebel in der Früh steigen die Tageshöchstwerte bei schwachem Wind auf bis zu 7 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstagmorgen mitteilte. In den Mittelgebirgen sollen die Höchstwerte bei 3 Grad liegen. In der Nacht zum Mittwoch wird gebietsweise Nebel erwartet. Bei Tiefstwerten von bis zu -6 Grad soll es mäßigen Frost geben.