87-jähriger Pedelec-Fahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer ist an einer Landstraße im Landkreis Helmstedt von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 47-jährige Autofahrerin wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.