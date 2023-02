DWD Winter in Niedersachsen und Bremen war deutlich zu warm

Die Sonne scheint am Himmel.

Im zu Ende gehenden Winter ist es wie in den vergangenen Jahren gewesen: Die Temperaturen waren zu warm. Das gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag bekannt. In Niedersachsen etwa habe die Durchschnittstemperatur zwischen Anfang Dezember und Ende Februar bei 3,7 Grad Celsius und damit 2,5 Grad über dem Mittelwert der internationalen Referenzperiode gelegen.