Polizeibus erfasst Pferd: Tier tot

Ein ausgebüxtes Pferd ist im Landkreis Hildesheim von einem Polizeibus erfasst und getötet worden. Das Tier war am Sonntagabend in der Nähe von Uppen plötzlich auf die Bundesstraße gerannt, wie die Beamten am Montag mitteilten. Das Polizeifahrzeug war demnach auf dem Weg zur Justizvollzugsanstalt (JVA) Hildesheim. Die Beamtin am Steuer sowie eine weitere Insassin des Busses blieben unverletzt. Das schwer verletzte Pferd verendete noch an der Unfallstelle. Es war zuvor mit einem weiteren Pferd von einem Grundstück in Uppen ausgebüxt. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.