VfL Osnabrück gewinnt Verfolgerduell gegen Wiesbaden mit 4:1

Osnabrück (dpa/lni). Der VfL Osnabrück hat das Verfolgerduell in der 3. Fußball-Liga gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger setzte sich am Samstag mit 4:1 (2:0) gegen den SV Wehen Wiesbaden durch. Mit 40 Punkten verbesserten sich die Niedersachsen vorläufig auf Rang vier und haben den Rückstand auf die auf dem Relegationsplatz liegenden Wiesbadener auf vier Punkte verkürzt.

Ba-Muaka Simakala in der sechsten Minute, Robert Tesche (43.), Lukas Kunze (83.) und Henry Rorig (85.) erzielten die Tore für den VfL. Den Ehrentreffer für die Hessen markierte Ivan Prtajin in der Nachspielzeit (90.+3) per Foulelfmeter.

Osnabrück bestach vor allem durch seine Effektivität. So traf der nur wenige Momente zuvor eingewechselte Rorig mit seinem ersten Saisontor zum zwischenzeitlichen 4:0. Der späte Gegentreffer per Strafstoß, den Timo Beermann mit einem Klammern gegen Prtajin verschuldet hatte, war nur noch ein kleiner Schönheitsfehler.

