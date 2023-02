Bremen empfängt Bochumer: Wolfsburg spielt in Köln

Werder Bremen will am Samstag in der Partie gegen den gern gesehenen Gegner VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga wieder drei Punkte holen. Von 35 Duellen verloren die Hanseaten zu Hause gegen den Club aus dem Ruhrgebiet nur eine Partie. Acht Punkte trennen beide Clubs zurzeit in der Tabelle.

In der Vorwoche zeigte Werder einen wenig überzeugenden Auftritt beim 0:2 in Frankfurt und will dementsprechend wieder ein anderes Gesicht zeigen. Der Tabellen-16. Bochum könnte Werder allerdings auch wieder etwas in den Abstiegskampf hineinziehen. Daher warnte Trainer Ole Werner vor dem aggressiven Pressing der Gäste.

Nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Sieg steht der VfL Wolfsburg beim 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) unter Druck. Trainer Niko Kovac forderte mehr Konsequenz in der Defensive. Der VfL muss im Spiel auf Angreifer Lukas Nmecha verzichten. Der Nationalstürmer ist krank und fällt für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aus. Hoffnung auf einen Einsatz besteht dagegen bei Verteidiger Maxence Lacroix, der zuletzt ebenfalls krank war.

