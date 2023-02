Ukraine-Krieg Landesbischof Meister fordert Frieden für Krieg in Ukraine

Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat Frieden im Krieg in der Ukraine gefordert. „Friede muss wieder sein“, sagte er laut einem vorab verbreiteten Manuskript am Freitag bei einer Kundgebung in Hannover. Zudem machte er darauf aufmerksam, dass der Krieg viele Fragen aufwerfe.