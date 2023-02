Erstmals seit 2015 wieder Wolf mit Sender versehen

Erstmals seit 2015 hat in Niedersachsen wieder ein Wolf einen Sender erhalten, der Daten für die Forschung liefern soll. In der Nacht zum Montag wurde ein 40 Kilogramm schwerer Wolf durch das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz gefangen und mit einem Sender versehen, wie das Umweltministerium in Hannover am Freitag mitteilte.