Feuer-Fehlalarm verzögert Konzert von Roland Kaiser

Ein Fehlalarm hat am Donnerstagabend viele Fans von Roland Kaiser beinahe den Beginn eines Konzerts in Oldenburg verpassen lassen. Teile der EWE-Arena waren vorübergehend evakuiert worden, nachdem das Brandmeldesystem angeschlagen hatte, hieß es am Freitag aus der Polizeidirektion. Feuerwehrleute entdeckten dann aber das technische Problem als Ursache, wie auch die „Nordwest-Zeitung“ und der NDR berichteten - und der Auftritt des Schlagersängers konnte doch noch über die Bühne gehen. „Die Räumung ging zügig, die Personen kamen schnell heraus und konnten bald auch wieder hinein“, sagte ein Beamter. Die Verzögerung sei am Ende nicht allzu groß gewesen.