Landesmuseum schaut auf 100 Jahre zurück

Anlässlich seines 100. Geburtstags lädt das Landesmuseum Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg zum „Wundern und Staunen“ ein: In der ab Samstag gezeigten gleichnamigen Ausstellung im Augusteum sind sowohl Meisterwerke aus den eigenen Sammlungen als auch bekannte Leihgaben zu sehen, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Dazu gehören Werke von Rembrandt und Rubens, die den Ruhm der einstigen Großherzoglichen Gemäldegalerie Oldenburg begründeten. Sie sind erstmals seit 1919 wieder in Oldenburg zu sehen. Damals verkaufte der letzte Großherzog einen Teil der Sammlung nach seiner erzwungenen Abdankung.