ADAC-Luftretter fliegen rund 5900 Einsätze in Niedersachsen

Die Hubschrauber der ADAC Luftrettung sind 2022 in Niedersachsen zu insgesamt 5903 Einsätzen geflogen. Damit seien die Luftretter deutlich häufiger als im Vorjahr mit damals 5313 Einsätzen gestartet, teilte der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Das sei der vierte Platz im bundesweiten Vergleich der Einsatzzahlen hinter Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Rettungshubschrauber des ADAC sind in Niedersachsen in Uelzen, Sanderbusch und Wolfenbüttel stationiert.