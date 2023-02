A38 bei Friedland nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 38 bei Friedland (Landkreis Göttingen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Im Bereich des Heidkopftunnels seien drei Fahrzeuge in den Unfall involviert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Die A38 wurde an der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.