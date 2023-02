Besucher sollen zur Mondrian-Schau im Kunstmuseum beitragen

Die Kunst des niederländischen Malers Piet Mondrian (1872-1944) ist in nahezu alle Bereiche des Lebens vorgedrungen, meint das Kunstmuseum Wolfsburg. Mit einer neuen Schau will das Ausstellungshaus zeigen, dass kaum eine andere künstlerische Position so vielfältig zitiert und variiert wurde. „Re-Inventing Piet. Mondrian und die Folgen“ startet am 11. März und ist bis zum 16. Juli in der niedersächsischen Stadt zu sehen.

Rund 120 Kunstwerke und Objekte sollen einen Einblick in die facettenreiche Auseinandersetzung mit dem Hauptwerk Mondrians geben, kündigte das Museum an. Zu Beginn der Ausstellung werden Besucher für ein Projekt eingeladen, ihren eigenen „Mondrian“ mitzubringen und beizusteuern. „Viele Ikonen Mondrians durchlaufen in modifizierter Form mehrere Medien und kulturelle Sphären, bis sie in Form eines neuen Werkes wieder in den Kunstkontext zurückkehren“, sagte der Direktor und Kurator der Ausstellung, Andreas Beitin.

