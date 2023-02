Eine Elbtunnelröhre nach Auffahrunfall gesperrt

Ein Auffahrunfall im Elbtunnel auf der Autobahn 7 hat am Mittwochmorgen im Berufsverkehr für Staus gesorgt. Es waren beide Fahrtrichtungen der Röhre betroffen. Die dritte Röhre des Tunnels musste gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Verkehrsleitstelle staute sich der Verkehr in Richtung Norden auf einer Länge von etwa fünf Kilometern und in Richtung Süden auf drei Kilometern Länge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, sagte ein Polizeisprecher.