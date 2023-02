Geflügelpest im Landkreis Cuxhaven nachgewiesen

Im Landkreis Cuxhaven ist die Geflügelpest aufgetreten. Das hochansteckende Virus wurde in einem Geflügelbetrieb in der Gemeinde Wurster Nordseeküste nachgewiesen, wie der Landkreis am Dienstag mitteilte. Es wurde eine Sperrzone mit einem Radius von drei Kilometern eingerichtet.

In der Sperrzone, die auch Teile von Bremerhaven betrifft, gilt unter anderem eine Stallpflicht für Geflügel. Alle Tiere in dem betroffenen Betrieb werden getötet. Einen ersten Verdacht habe es am Sonntag gegeben, am Montag sei die Vogelgrippe vom Friedrich-Loeffler-Institut bestätigt worden, teilte der Landkreis mit.

Der Landkreis appellierte zudem an Bürgerinnen und Bürger: „Wer einen Wildvogel findet, der geschwächt ist oder Anzeichen einer Erkrankung zeigt, sollte diesen keinesfalls berühren und schon gar nicht mitnehmen und versorgen.“

