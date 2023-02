TK: Zahl der Verdachtsfälle auf Behandlungsfehler gesunken

Die Fälle auf Verdacht medizinischer Behandlungsfehler sind im vergangenen Jahr bei Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK) in Niedersachsen zurückgegangen. Mit 468 Verdachtsfällen wurden 33 weniger registriert als noch 2021, wie die Krankenkasse am Dienstag in Hannover mitteilte. Die TK vermutet jedoch eine hohe Dunkelziffer.