Ermittlungen Unbekannter überfällt Hotel in Hannover mit Messer

Ein Unbekannter hat zwei Angestellte in einem Hotel in Hannover mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse gestohlen. Der Mann sei anschließend mit seiner Beute zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Verletzt wurde niemand. Zur Summe der Beute machte die Polizei keine Angaben.