Tatverdächtige nach Angriff auf Helfer wieder auf freiem Fuß

Nach einem Angriff auf einen 33-Jährigen am Bahnhof von Alfeld im Landkreis Hildesheim sind alle Tatverdächtigen wieder auf freiem Fuß. Die Haftbefehle gegen zwei 17-Jährige seien gegen Auflagen außer Kraft gesetzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 33-Jährige soll eingeschritten sein, als eine bislang unbekannte junge Frau aus einer vermutlich acht- bis neunköpfigen Gruppe heraus belästigt worden sei. Anschließend griffen die Täter den Mann an, der dabei schwer verletzt wurde.