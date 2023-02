Wolf bei Unfall auf Autobahn 7 getötet

Ein Wolf ist auf der Autobahn 7 im Landkreis Harburg von einem Auto überfahren worden und gestorben. Der Unfall ereignete sich am Samstag kurz vor dem Horster Dreieck in Richtung Norden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 56 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, der Mann konnte laut Polizei mit seinem Fahrzeug jedoch weiterfahren. Der Wolf wurde einem Wolfsberater übergeben, der das Tier zur zuständigen Untersuchungsstelle brachte.