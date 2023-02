Lastwagenfahrer in Schlangenlinien auf Autobahn 1 unterwegs

In Schlangenlinien ist ein Lastwagenfahrer über die Autobahn 1 im Landkreis Harburg gefahren. Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) hatten den Sattelzug am Samstag am Maschener Kreuz beobachtet. Der Fahrer missachtete zunächst die Anhaltesignale der Polizei und fuhr von der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Hamburg-Harburg in Richtung Bremen ab. Auf einer Rastanlage wurde der 40-Jährige schließlich gestoppt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,44 Promille - zudem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein.