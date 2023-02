Karnevalszug Brunswiek Helau: Hoffen auf Tausende Narren in Braunschweig

Für den Braunschweiger Karnevalszug hoffen die Organisatoren am Sonntag auf bis zu 250.000 Besucher auf den Straßen. Der „Schoduvel“ war in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und soll nun wieder mit einem etwa fünf Kilometer langen Zug durch die zweitgrößte Stadt Niedersachsens ziehen. „Schoduvel“ ist niederdeutsch und heißt so viel wie „Scheuch den Teufel!“.