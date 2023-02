Wohnanlage Drei Menschen bei Brand in Göttingen verletzt

Bei einem Feuer in einer Wohnanlage in Göttingen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte in der Nacht zu Samstag der Dachstuhl der eingeschossigen Anlage auf einer Länge von rund 40 Metern. Auch eine der Wohnungen im Erdgeschoss habe vollständig gebrannt. Das Gebäude sei vorerst nicht zu bewohnen.