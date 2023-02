Nach sieben Siegen: Osnabrücker Niederlage gegen Bayreuth

Die Siegesserie des VfL Osnabrück in der 3. Fußball-Liga ist beendet. Trotz einer 2:0-Führung verlor das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger am Samstag gegen die abstiegsgefährdete SpVgg Bayreuth mit 2:3 (1:0). Nach sieben Siegen in Serie kassierten die Niedersachsen ihre erste Niederlage. Robert Tesche (10.) und Erik Engelhardt (50.) hatten ihre Mannschaft jeweils nach Standardsituationen in Führung gebracht. In einer spannenden und hektischen Schlussphase drehte der Aufsteiger die Partie durch die Treffer von Christoph Fenninger (76.), Eroll Zejnullahu (86.) und Agyemang Diawusie (90.+3).