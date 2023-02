Orkanböen auf Brocken: Regen lässt kleine Flüsse ansteigen

Im Harz geht es stürmisch zu: Auf dem Brocken sind am Samstag Orkanböen gemessen worden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Leipzig sagte. Der Wind pustete mit Geschwindigkeiten von bis zu 129 Kilometern pro Stunde auf dem 1141 Meter hohen Berg. Zudem regnete es immer wieder. Für Wanderer sei es sehr riskant, sich unter diesen Umständen auf den Weg zum Gipfel zu machen, sagte der DWD-Sprecher - zumal die Sicht auf dem Brocken eingeschränkt sei und dort auch Tauwetter bei Plusgraden herrschte.

Mit der Brockenbahn hinauf und wieder bergab zu fahren war indes am Samstag möglich, wie eine Sprecherin der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sagte. Allerdings habe der Wind mit Geschwindigkeiten von etwa 70 Kilometern pro Stunde dafür gesorgt, dass entlang der Strecke der Selketalbahn teilweise Äste von Bäume abknickten. Deswegen kam es zu Einschränkungen im Fahrplan der Selketalbahn, etwa auf der Strecke zwischen Harzgerode und Nordhausen. Für den Sonntag sagten Meteorologen weiter regnerisch-stürmisches Wetter voraus.

Niederschläge von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter sorgten auch für erhöhte Wasserstände in Flüssen im Harz, wie die Landeshochwasserzentrale mitteilte. So stieg das Wasser der Ilse in Ilsenburg (Landkreis Harz) innerhalb von 24 Stunden von 1,29 Meter am Freitag auf 1,44 Meter am Samstag (gemessen jeweils 7.00 Uhr), mit Stufe eins galt aber erst die niedrigste der fünf im Land möglichen Alarmstufen für Hochwasser.

