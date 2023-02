Erster Rückrunden-Punkt für Hannover 96: 1:1 in Regensburg

Hannover 96 hat die Niederlagenserie in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Das Team von Cheftrainer Stefan Leitl kam am Samstag im Krisengipfel beim abstiegsgefährdeten Jahn Regensburg zu einem 1:1 (0:1) und holte in der unterhaltsamen Partie seinen ersten Punkt in der Rückrunde nach drei Pleiten. Auch für die Regensburger war das Remis der erste Zähler in diesem Jahr nach drei Niederlagen.