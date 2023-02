Sprechstunde für Stofftiere im Zoo Hannover

Was ist, wenn der Plüsch-Hase die Ohren hängen lässt oder beim Lieblings-Teddy die Naht aufplatzt? Ihre Stofftiere konnten Kinder am Samstag im Zoo Hannover einem echten Tierarzt vorstellen. Die Sprechstunde in der Stofftier-Klinik fand großen Anklang. Dabei spielen die Zoo-Tierärzte mit und behandeln die Plüsch-Patienten so, als wären sie echte Tiere.