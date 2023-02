Zwei 21-Jährige bei Autounfall bei Vechta verletzt

Zwei 21-Jährige sind am späten Freitagabend bei einem Autounfall in Bakum in der Nähe von Vechta verletzt worden. Der Fahrer sei aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Straße abgekommen, auf ein Feld gefahren und auf einem Privatgrundstück im Gehölz zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Er wurde den Beamten zufolge leicht verletzt, sein gleichaltriger Beifahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.