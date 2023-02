Nach Mordanschlag auf Frau sucht Polizei weitere Zeugen

Nach dem Mordanschlag auf eine Mutter von drei Kindern in Delmenhorst sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wichtig seien nicht nur Zeugen, die das Tatgeschehen gesehen hätten, sondern auch solche, die kurz vor oder nach der Tat in der Nähe des Tatorts gewesen seien, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Wer Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Moltkestraße oder der näheren Umgebung bemerkt habe, solle sich bei der Polizei melden. „Jeder Hinweis kann wichtig sein“, betonte er.