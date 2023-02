Bahnstreckenausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg

Bahnreisende müssen sich beim Ausbau der sogenannten Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg weiter gedulden. Die ursprünglich im Dezember 2023 geplante Inbetriebnahme des zweiten Gleises und der damit verbundene Halbstundentakt zwischen den beiden Städten verschiebe sich um rund drei Monate auf Ende März kommenden Jahres, teilte die Bahn am Freitag mit. Als Gründe nannte das Unternehmen Lieferschwierigkeiten und Engpässe bei dringend benötigten Baumaterialien in Folge des Krieges in der Ukraine.