Airports hoffen auf schnelle Rückkehr zur Normalität

An den Flughäfen in Hannover und Bremen soll nach den Warnstreiks und zahlreichen gestrichenen Flügen vom Freitag schnell wieder regulärer Flugbetrieb aufgenommen werden. „Wir gehen davon aus, dass am Samstag viele Flüge wieder planmäßig sind“, sagte eine Flughafensprecherin aus Bremen am Freitag. Bisher seien für Samstag nur zwei frühe Flüge gestrichen. Für den Freitag war streikbedingt das komplette Programm zusammengestrichen worden.

Hannover/Bremen (dpa/lni). An den Flughäfen in Hannover und Bremen soll nach den Warnstreiks und zahlreichen gestrichenen Flügen vom Freitag schnell wieder regulärer Flugbetrieb aufgenommen werden. „Wir gehen davon aus, dass am Samstag viele Flüge wieder planmäßig sind“, sagte eine Flughafensprecherin aus Bremen am Freitag. Bisher seien für Samstag nur zwei frühe Flüge gestrichen. Für den Freitag war streikbedingt das komplette Programm zusammengestrichen worden.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich für den Airport in Hannover ab. Nachdem am Freitag ausschließlich Verbindungen mit der Türkei wegen des Erdbebens dort abgewickelt wurden, sollte am Samstag weitgehend Normalität herrschen. „Bis auf wenige Streichungen am Morgen dürfte es schnell wieder laufen“, sagte ein Airport-Sprecher in Hannover.

Insgesamt sieben Flughäfen in Deutschland waren seit Freitagmorgen durch einen Warnstreik weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte zum ganztägigen Ausstand aufgerufen und drohte im laufenden Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes auch mit Warnstreiks bei der Müllabfuhr, in Krankenhäusern oder Ordnungsämtern.

Auch an nicht bestreikten Flughäfen wie etwa Berlin kam es in Folge der Warnstreiks teilweise zu Einschränkungen. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV waren knapp 300.000 Passagiere von gut 2340 Flugausfällen betroffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen