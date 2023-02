Hoeneß fordert mehr Bayern-Einfluss bei DFB und DFL

Der langjährige Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat den seiner Meinung nach zu geringen Einfluss des FC Bayern München beim Deutschen Fußball-Bund und bei der Deutschen Fußball Liga kritisiert. „Der Einfluss des FC Bayern auf den deutschen Fußball im Bereich DFL und DFB ist mir zu wenig. Es kann nicht sein, dass der wichtigste deutsche Verein da so wenig vertreten ist“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Meisters am Donnerstagabend bei einer Talkrunde der „Neuen Presse“ in Hannover.