Verkehr Radfahrer stirbt bei Unfall an der Grenze zu Niedersachsen

Ein Schild Notaufnahme hängt an einem Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Sassenberg im Kreis Warendorf ist am Donnerstag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige auf der Bundesstraße 475 unterwegs, als er plötzlich vom Standstreifen nach links auf die Fahrbahn geriet. Dort erfasste ihn der Transporter eines 23-Jährigen aus Georgsmarienhütte. Der Radfahrer starb noch am Unfallort. Unfallexperten des Polizeipräsidiums Münster haben die Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte die „Die Glocke“ online über den Unfall berichtet.