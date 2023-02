Carsharing-Firma Cambio gewinnt Kunden und baut Flotte aus

Ein Auto des Carsharing-Anbieters Cambio auf einem Parkplatz am ZOB.

Vom Trend zum Carsharing profitiert auch der Anbieter Cambio mit Sitz in Bremen. Die Zahl der Kundinnen und Kunden in Deutschland ist nach Angaben des Unternehmens 2022 im Vorjahresvergleich um zehn Prozent auf 119.000 gestiegen. Die Fahrzeugflotte sei um rund neun Prozent ausgebaut worden. Im Geschäftsjahr 2022 nahm der Umsatz von Cambio im Vorjahresvergleich um 22,2 Prozent auf 52,3 Millionen Euro zu. Nahezu die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen in Belgien.