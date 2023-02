Bäckerei-Chefin spricht mit Scholz: Es müssen Taten folgen

Bei seinem Besuch in Niedersachsen hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag auch Station in einer Bäckerei in Hannover gemacht - und mit der Leitung über die Energiekrise und den Mangel an Fachkräften gesprochen. „Ich glaube, dass noch einmal klar geworden ist, dass das Handwerk langfristig eine Perspektive braucht“, sagte Caterina Künne, Geschäftsführerin des Betriebs Herzensbäcker Künne, der Deutschen Presse-Agentur. Ein zentrales Thema bei dem etwa dreiviertelstündigen Treffen seien die finanziellen Lasten gewesen, die viele Bäcker beispielsweise für die Beheizung ihrer Öfen oder die Kühlung und den Transport von Lebensmitteln schultern müssen.