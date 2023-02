Jugendliche nach Verkehrsunfall gestorben

Das bei einem Verkehrsunfall in Göttingen lebensgefährlich verletzte Mädchen ist tot. Die 15-Jährige sei in einer Göttinger Klinik gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Jugendliche war am Dienstagnachmittag vom Wagen eines 41 Jahre alten Fahrers erfasst worden.