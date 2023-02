Jäger schießt auf Jäger - 46-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Jagdunfall in Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist ein 46 Jahre alter Jäger von einem anderen Jäger angeschossen und schwer verletzt worden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Zuvor hatten die „Cuxhavener Nachrichten“ darüber berichtet.