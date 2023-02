Lkw überfährt Mitarbeiter vor Firmengelände

Auf der Zufahrt zu einem Firmengelände in Hannover-Leinhausen ist ein 58 Jahre alter Mann von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Der Lkw-Fahrer wollte am Mittwochmorgen mit dem Fahrzeug auf das Grundstück fahren, dabei musste er rangieren und setzte dafür auch zurück, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Mitarbeiter, der hinter dem Lkw stand, von dem Fahrzeug erfasst. Er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den 41 Jahre alten Fahrer. Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme wurde die Eichsfelder Straße zeitweilig gesperrt.