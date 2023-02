Trotz Computerausfall: Verdi hält an Flughafenstreik fest

Die Gewerkschaft Verdi hält auch nach den großen Computerproblemen bei der Lufthansa an ihrem Plan fest, am Freitag sieben deutsche Flughäfen zu bestreiken. Man sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern, sagte eine Gewerkschaftssprecherin. Am Mittwochmorgen waren das System der Lufthansa zusammengebrochen, die daraufhin vor allem in Frankfurt massenhaft Flüge streichen und umleiten musste. Tausende Passagiere verpassten ihre Anschlüsse.