Popp: Saudi-Arabien „kein optimaler Sponsor“ für Frauen-WM

Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp lächelt in die Kamera.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat sich ablehnend über das mögliche Sponsoren-Engagement der Tourismusbehörde Saudi-Arabiens für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft im Sommer geäußert. Man stehe dem „eher negativ gegenüber“, sagte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg in der Schalte des deutschen Nationalteams am Mittwoch im Trainingslager in Marbella.