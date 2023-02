Mann sticht sich auf Terrasse mit Schere in Oberkörper

Ein Mann hat sich in Diepholz vor den Augen von Polizeibeamten aus unbekannten Gründen eine Schere in den Oberkörper gerammt. Der 41-Jährige verletzte sich lebensgefährlich und wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zuvor klopfte der Mann am späten Dienstagabend an der Terrassentür eines Hauses und versuchte vergeblich, mit Gewalt dort hinein zu kommen. Die Bewohnerin, die den Mann nicht kannte, rief die Polizei.