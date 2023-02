Bistum Osnabrück gibt 1,2 Millionen Euro für Hilfsbedürftige

Das katholische Bistum Osnabrück stellt über seinen Caritasverband 1,2 Millionen Euro Hilfen für Menschen in finanziellen Notlagen bereit. Dabei handelt es sich um die Kirchensteuer-Mehreinnahmen durch die Energiepauschale, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Herbst erhalten haben. Das Geld soll über die Beratungsstellen der Caritas sowie über die Sozialdienste der katholischen Frauen und Männer verteilt werden. Menschen in finanzieller Notlage könnten sich an diese örtlichen Beratungsstellen wenden, teilte der Caritasverband für die Diözese Osnabrück am Mittwoch mit.