IG-BCE-Chef: Staatlich abgesicherten Industriestrompreis

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE), spricht in Springe.

Wegen der hohen Energiekosten ist nach Ansicht der Chemie-Gewerkschaft IG BCE ein Industriestrompreis für die kommenden zehn Jahre notwendig. „Wir brauchen jetzt schnell einen staatlich abgesicherten Industriestrompreis - zumindest für eine gewisse Zeit“, sagte IG BCE-Chef Michael Vassiliadis am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Springe bei Hannover. Nur so könnten energiekostenbedingte Standortnachteile anderen Weltregionen gegenüber kompensiert und gleichzeitig die klimagerechte Transformation der Industrie vorangetrieben werden.