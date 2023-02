Mann zündet Knallkörper vor Hauptbahnhof und wird verletzt

Ein 21-Jähriger hat vor dem Bremer Hauptbahnhof mehrere Knallkörper gezündet und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant erlitt ein Knalltrauma, auch der 21-Jährige wurde verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den Beamten waren am Montagabend mehrere Explosionen auf dem Bahnhofsplatz gemeldet worden. Sie entdeckten den jungen Mann, der laut Polizei vermutlich unter Drogen stand. Er hatte Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Der 21-Jährige und der Zeuge mit dem Knalltrauma kamen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an, der junge Mann muss sich wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten.